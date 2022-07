Sono passati soltanto pochi giorni dall’arrivo ufficiale anche in Italia del nuovo dispositivo wearable targato Xiaomi, ovvero la Xiaomi Smart Band 7. A quanto pare, però, le sorprese non sono ancora finite. L’azienda cinese ha infatti rivelato l’arrivo della nuova Xiaomi Band 7 Pro.

Xiaomi rivela l’imminente arrivo della nuova Xiaomi Band 7 Pro

Alcune indiscrezioni emerse in rete in queste settimane avevano già spoilerato il possibile arrivo di un nuovo dispositivo wearable a marchio Xiaomi e a quanto pare sarà effettivamente così. Come già accennato, infatti, la nota azienda cinese ha da poco rivelato l’esistenza della nuova Xiaomi Band 7 Pro.

In particolare, l’azienda ha pubblicato sul noto social cinese Weibo un filmato promozionale riguardante per l’appunto questo nuovo dispositivo e, in questo modo, ci ha anche rivelato pressoché il design definitivo. Osservando quanto emerso in rete, possiamo notare come il nuovo wearable sarà decisamente diversi esteticamente dall’attuale Xiaomi Smart Band 7.

L’aspetto estetico della nuova Xiaomi Band 7 Pro, infatti, ricorda molto quello del Huawei Watch Fit, ad esempio. Un look quindi molto più simile ad uno smartwatch, con un display decisamente più esteso e di forma rettangolare. Il cinturino, invece, sembra realizzato in silicone e ci saranno almeno due colorazioni disponibili, tra cui White e Black.

Oltre al design, sembra che a caratterizzare la nuova band di Xiaomi ci saranno anche altre feature più sofisticate. Dovrebbero infatti essere implementati dei parametri più professionali per monitorare i vari parametri e le attività sportive. Vi ricordiamo che il debutto ufficiale della nuova Xiaomi Band 7 Pro dovrebbe tenersi il prossimo 4 luglio 2022.