Quando crei il supporto di installazione di Windows 11, l’utilità Rufus offrirà di modificarlo. La versione beta 3.19 include una nuova soluzione alternativa per il requisito dell’account Microsoft. Uno dei nuovi “vantaggi” dell’aggiornamento 22H2 di Windows 11 è il requisito di un account Microsoft per tutte le nuove installazioni, indipendentemente dal fatto che si utilizzi l’edizione Home o Pro del sistema operativo. È un peccato, considerando che l’aggiornamento 22H2 risolve una manciata di difetti originali di Windows 11 apportando anche alcuni piacevoli miglioramenti alla qualità della vita.

L’utilità di formattazione USB Rufus, che può creare dischi di installazione USB per Windows e una varietà di altri sistemi operativi, offre una soluzione semplice per questo requisito. Rufus ha precedentemente fornito varie opzioni per omettere i controlli dei requisiti di sistema di Windows 11 dal programma di installazione, eliminando la necessità di ingombranti modifiche al registro di Windows e altre soluzioni alternative.

Windows 11, l’ultimo aggiornamento risolve alcuni problemi

Tuttavia, la versione beta della versione 3.19 rimuoverà anche il requisito di un account Microsoft per le nuove installazioni, semplificando la configurazione di un nuovo PC Windows con un account locale standard. Quando installi Windows 11, evita di connettere il tuo PC a Internet prima di creare il tuo account utente. Questo metodo ha funzionato per aggirare il requisito dell’account Microsoft in Windows 11 Pro e possibilmente nelle versioni successive di Windows 10, ma da allora è stato disabilitato da Windows 11 22H2. Lo strumento Rufus ripristina semplicemente lo stato precedente a 22H2.

Se usi Rufus per aggirare i requisiti di sistema di Windows 11, il tuo computer rimarrà “non supportato” una volta installato Windows 11. Ciò significa ricevere promemoria mensili sull’hardware non supportato, nonché sulla minacciosa prospettiva che Microsoft smetta presto di rilasciare aggiornamenti e patch di sicurezza per i sistemi non supportati. Rufus, d’altra parte, non impedisce il funzionamento del TPM e dei meccanismi di sicurezza di Windows 11 una volta installato il sistema operativo.