Unieuro riesce ancora una volta ad avere la meglio su Esselunga, e su molte altre realtà sul territorio nazionale, con il lancio di una campagna promozionale veramente invitante, arricchita con prezzi bassi e concorrenziali su cui è effettivamente possibile fare affidamento.

Il risparmio è importante sui vari acquisti effettuati, ricordiamo infatti che gli acquisti possono essere completati senza difficoltà nei negozi fisici in Italia, con accessibilità garantita anche online, in modo da essere sicuri di poter risparmiare al massimo, anche ricevendo gratuitamente la merce presso il proprio domicilio.

Unieuro: le nuove offerte sono veramente super

Per spendere poco, acquistando i nuovi top di gamma, non resta che recarsi nei punti vendita Unieuro, tutti gli utenti sono liberi di avere accesso ai migliori prodotti in circolazione, con il pagamento di contributi ridotti, seppur elevati, rispetto al listino originario. Il modello che maggiormente ha catturato la nostra attenzione, è senza dubbio l’ottimo Samsung Galaxy S22, un terminale che al giorno d’oggi viene proposto a soli 799 euro, e rappresenta il must have dell’azienda sudcoreana per il 2022.

Non mancano anche altri riferimenti a società differenti, quali possono essere Motorola Edge 30 Pro, in vendita a 699 euro, Xiaomi 11T Pro, a 629 euro, oppure il bellissimo, e recente, Oppo Find X5, il cui prezzo non supera i 999 euro.

Le migliori offerte sono comunque dietro l’angolo, basta collegarsi al sito ufficiale per avere accesso ad una selezione di prodotti in promozione, dai prezzi veramente alla portata di tutti.