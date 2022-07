L’ultima truffa in circolo ha colpito vari professionisti e imprenditori di Roma Nord. A quanto pare, il raggiro riguarda il mondo delle criptovalute, che si è auto-alimentato mediante un passaparola tra persone fidate e coordinato da un canale Telegram che ora non esiste più.

Si tratta di uno schema Ponzi con la variante digitale, il quale è riuscito a trovare forza all’interno di diversi circoli delle persone abbienti di Roma. La truffa è stata di peso: migliaia di euro spariti in pochi minuti.

Truffa delle criptovalute a Roma: ecco cosa è successo

Come riportato da Il Messaggero, questo raggiro è incominciato grazie a un lungo passaparola dove venivano promessi enormi guadagni rapidi investendo in una criptovaluta chiamata Hu. Per rendere il tutto può credibile e soprattutto appetibile, veniva inizialmente mostrato un guadagno reale con questo metodo.

Ciò veniva fatto mediante delle “quote” d’investimento dei nuovi investitori, i quali venivano ricompensati con guadagni fittizi dei vecchi investitori, truffati a loro volta. Successivamente, dopo che la truffa è andata a buon fine, il canale Telegram viene cancellato e l’admin sparisce immediatamente con tutti i soldi accumulati.

Ora, sono in corso le indagini per provare a capire chi si cela dietro al “coordinamento” del canale Telegram. Tuttavia, la questione potrebbe complicarsi ulteriormente proprio per via del passaparola, essendo che coloro che hanno partecipato potrebbero essere accusati per “esercizio abusivo della professione” per aver proposto ad altre persone degli investimenti senza essere iscritti all’albo dei consulenti finanziari; quindi, non avevano alcuna autorizzazione per farlo.