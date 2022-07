Per frode cellulare si intende l’uso, la manomissione o la manipolazione non autorizzati di un telefono cellulare o di un servizio. I tipi di frode cellulare includono lo scambio di SIM, la clonazione e la frode tramite servizi ad abbonamento.

Cosa significa quando vieni truffato tramite un servizio ad abbonamento

La frode si verifica quando un truffatore si iscrive al servizio con informazioni ottenute in modo fraudolento o tramite falsa identificazione. I criminali possono ottenere le tue informazioni personali e utilizzarle per creare un account a tuo nome.

Potrebbe volerci del tempo per scoprire che si è verificata una frode e ancora più tempo per dimostrare che non sei stato tu contrarre questi debiti. Milioni di euro vengono persi ogni anno a causa di frodi del genere.

Se pensi di essere stato vittima di una frode agli abbonati:

Contatta le forze dell’ordine locali e presenta una denuncia alla polizia. Puoi anche presentare una denuncia di furto di identità all’FTC.

Avvisa il tuo attuale fornitore di servizi e il fornitore di servizi per l’account fraudolento.

Invia un avviso di frode su uno dei tre principali uffici di segnalazione del credito: Equifax, Experian o TransUnion. Quello che notificherai condividerà l’avviso con gli altri due.

Continua a monitorare il tuo rapporto di credito presso ogni ufficio di credito almeno una volta all’anno. Prendi in considerazione la possibilità di controllare gratuitamente ogni quattro mesi un diverso rapporto dell’agenzia di credito su annualcreditreport.com.

Questo tipo di truffe colpiscono soprattutto gli utenti meno esperti, aggiornarsi e capire come funziona la privacy di uno smartphone è molto importante al giorno d’oggi, al fine di non lasciarsi rubare le credenziali o dati personali molto importanti.