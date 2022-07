I nuovi prezzi del volantino Trony sono assolutamente incredibili, tutti hanno la possibilità di spendere veramente pochissimo in fase di acquisto dei migliori prodotti in circolazione, grazie ad una serie di ottime riduzioni speciali applicate sulle più svariate categorie merceologiche.

La campagna promozionale è attiva solo ed esclusivamente nei negozi fisici sparsi per il territorio nazionale, è bene ricordare che gli acquisti non sono effettuabili sul sito, come sempre accade quando parliamo di Trony. Inoltre, tutti i prezzi sono attivi esclusivamente con garanzia di 24 mesi, ed anche nella variante completamente sbrandizzata.

Trony: offerte e grandi sconti, ecco i prezzi da non credere

La campagna promozionale del volantino Trony focalizza la propria attenzione su un segmento ben specifico, ovvero gli smartphone in vendita a non più di 400 euro, con alle spalle ottime prestazioni generali. I prodotti che troviamo al suo interno, infatti, vanno a toccare Motorola E7, passando anche per Realme 9i, Redmi Note 10 Pro, Oppo A94, TCL 30Se o anche TCL 30Plus.

Non mancano ottime riduzioni di prezzo legate a smartwatch più o meno interessanti, quali possono essere ad esempio Huawei Watch GT3, disponibile a 169 euro, passando per il bellissimo Huawei Watch Fit da 59 euro, oppure un datato Fitbit Versa 2, il cui prezzo finale non va oltre i 99 euro. Tutti questi prodotti, e molti altri ancora legati a differenti categorie merceologiche, possono essere acquistati solo ed esclusivamente recandosi in negozio, non sul sito.