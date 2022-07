TIM Party: un concorso come questo non vi capiterà più, in palio scooter e gift card

La fine del mese di Giugno si è conclusa col botto per poi dare il benvenuto al mese di Luglio con una super promo inimitabile. A partire da ieri infatti i clienti TIM iscritti al programma fedeltà gratuito TIM Party hanno la possibilità di partecipare a un nuovo concorso a premi. In modalità instant win si possono vincere alcune gift card Decathlon, mentre con l’estrazione finale viene messo in palio uno scooter elettrico. Affrettatevi, l’offerta durerà meno di un mese e l’estrazione finale ci sarà il 30 Settembre 2022.

TIM Party: modalità instant win ed estrazione finale

Le gift card di 50 euro in palio sono in totale 64 e sono spendibili nello store di Decathlon. Come partecipare? Innanzitutto bisogna effettuare l’accesso o l’iscrizione a TIM Party. Dopodiché si deve cliccare sul banner dedicato all’iniziativa “Pronti, partenza… vacanze“. Qui scegliere il tasto “Partecipa”, prendere visione dell’informativa sulla privacy e accettare il regolamento. Per completare la registrazione al concorso, il cliente dovrà esprimere la propria preferenza tra le due mete turistiche proposte. Infine, dopo aver fatto click sul tasto “Partenza”, si attiverà in automatico un sistema elettronico casuale per l’assegnazione dei premi in modalità instant win, seguito subito dopo da un messaggio a video che comunica l’esito della giocata, vincente o meno.

Come funziona l’estrazione finale

Non abbattetevi se non avete raggiunto la vittoria, perché ci sarà un’estrazione finale con possibilità di vincere uno scooter elettrico Askoll eS2 Basic, dal valore commerciale di 2.915 euro (IVA inclusa). Questa sarà valida solo per coloro che avranno accettato il regolamento e partecipato alla modalità instant win.

