Siamo consapevoli che Samsung sta attualmente lavorando all’aggiornamento One UI Watch 4.5 per i suoi smartwatch Galaxy Watch4 e Watch4 Classic. Questo perché esiste un programma di beta test continuo a cui diversi utenti partecipano. Questo programma beta ci ha già fornito una quantità significativa di informazioni sui miglioramenti imminenti del software; tuttavia, ad oggi, stiamo ottenendo uno sguardo ancora più approfondito: un noto leaker di nome Evan Blass ha appena reso pubblici una serie di screenshot di quella che definisce la OneUI 4.5 “ufficiale”.

La stragrande maggioranza degli screenshot mostra iterazioni completate di cose che già sapevamo stavano arrivando. Questi miglioramenti includono diversi quadranti, un’interfaccia della tastiera ridisegnata e un’interfaccia utente per selezionare la scheda SIM con cui effettuare chiamate, nel caso in cui lo smartphone abbia più di una scheda SIM disponibile da utilizzare.

Samsung si prepara a rilasciare il Galaxy Watch 5

Ma oltre a ciò, queste funzionalità pongono l’accento su nuove opzioni di accessibilità come opzioni aggiuntive di correzione del colore, impostazioni del canale audio per gli auricolari collegati direttamente all’orologio e un gran numero di impostazioni per le interazioni touch.

Anche se il thread di Twitter di Blass include un totale di 21 screenshot di orologi che sono distanziati tra alcuni tweet, non ci dice molto di più. Evan ha solo un commento sugli screenshot, ovvero che sono ufficiali. Il Galaxy Watch5 dovrebbe essere rilasciato questa estate ed è logico aspettarsi che verrà preinstallato con One UI 4.5. È del tutto possibile che sapremo di più sul nuovo software nel prossimo futuro, quando Samsung si deciderà a rilasciare nuovi dettagli sul suo prossimo smartwatch in arrivo.