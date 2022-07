Il colosso sud coreano Samsung ha annunciato in via ufficiale il debutto del nuovo Galaxy XCover6 Pro. Parliamo di uno smartphone progettato per supportare i lavoratori più esigenti grazie alla combinazione di una scocca rugged e di un comparto tecnico di ottimo livello.

Il nuovo smartphone di casa Samsung promette prestazioni elevate, sicurezza end to end e tanta resistenza. Scopriamo insieme alcune delle sue caratteristiche.

Samsung: ecco alcune caratteristiche del nuovo XCover6 Pro

L’obiettivo del nuovo smartphone è quello di soddisfare le esigenze dei lavoratori sia in ufficio che in attività “sul campo”. Lo smartphone supporta il 5G e presenta un comparto software aggiornato con Android 12, One UI e supporto a DeX. Ecco, quindi, tutto quello che c’è da sapere sul nuovo Samsung Galaxy XCover6 Pro.

Il nuovo Galaxy XCover6 Pro arriva sul mercato con un comparto tecnico completo. Lo smartphone può contare su di un display da 6,6 pollici con pannello TFT caratterizzato da risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il pannello è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass Victus ed è dotato di funzionalità Touch Sensitivity che aumenta la reattività del touch con l’utilizzo di guanti di pelle di spessore inferiore a 2 mm.

Lo smartphone di Samsung arriva sul mercato con un processore Octa-Core realizzato con processo produttivo a 6 nm (si tratta dello Snapdragon 778G) che viene supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage (espandibile tramite microSD). La batteria è da 4.050 mAh ed è sostituibile dall’utente. Lo smartphone può contare su di una connettività completa. Troviamo, infatti, il supporto 5G oltre che Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. Non manca il supporto NFC. Lo smartphone, arriverà in Italia a partire dalla seconda metà del mese di luglio con un prezzo di lancio di 629 euro.