Quali smartphone emettono più radiazioni? In questo articolo cercheremo di elencare tutti i telefoni più dannosi per l’uomo, in particolare cercheremo di capire quali sono quelli che emettono il maggior numero di radiazioni (SAR).

Al primo posto c’è il Motorola Edge che ha un punteggio SAR di 1,79 W/Kg. Questo smartphone emette 0,20 W/Kg in più di radiazioni rispetto allo ZTE Axon 11 5G che si trova in seconda posizione con 1,59 W/Kg.

In terza posizione abbiamo il OnePlus 6T con un SAR di 1,55, appena 0,04 in più rispetto all’Axon 11 5G. Tuttavia, il secondo smartphone OnePlus di questa lista è il OnePlus 6 e occupa la decima posizione con 1.33 W/Kg,

In quarta posizione c’è Sony Xperia XA2 Plus, ma questo non è l’unico smartphone Sony della lista. Anche il Sony Xperia XZ1 Compact occupa l’ottava posizione. Mentre l’Xperia XA2 Plus ottiene 1,41 W/Kg, e subito dopo troviamo l’Xperia XZ1 Compact ottiene 1,36 W/Kg.

Presenti anche dispostivi Google

Seguono due smartphone Google Pixel in quinta e sesta posizione. C’è però anche un altro smartphone Google Pixel in nona posizione. Questo rende un totale di tre smartphone Google Pixel nell’elenco.

Questo è il motivo per cui alcune persone considerano i dispositivi di Google pericolosi. In quinta e sesta posizione ci sono Google Pixel 3XL e Google Pixel 4a. Questi smartphone ottengono rispettivamente 1,39 W/Kg e 1,37 W/Kg. Il Google Pixel 3 in nona posizione segna 1,33 W/Kg.

La posizione rimanente è la settima posizione ed è occupata da Oppo. L’Oppo Reno5 5G è settimo con 1,33 W/kg. Tuttavia, è importante notare che esiste un pareggio tra la sesta (Google Pixel 4a) e la settima posizione di Oppo Reno5 5G, nonché la nona (Google Pixel 3) e la decima (OnePlus 6).

Quanto sono significativi i rating SAR?

Le radiazioni degli smartphone sono una delle cause associate al cancro. Pertanto, c’è un severo controllo sulle radiazioni degli smartphone per vedere se i livelli sono abbastanza alti da causare malattie.

È importante notare che i livelli SAR sono monitorati da vicino in molte nazioni e ci sono persino livelli standard che le radiazioni non possono superare. Negli Stati Uniti, gli smartphone con livelli SAR superiori a 1,6 W/Kg non sono idonei alla vendita. Questo proviene dalla Federal Communications Commission degli Stati Uniti, ma non sappiamo se il paese applichi completamente la raccomandazione della FCC.

Non esiste smartphone nel settore che non abbia alcuni livelli di radiazioni. Ci sono diversi fattori che determinano il livello di radiazione di uno smartphone. Alcuni dei fattori popolari che determinano i livelli di radiazione sono la distanza dal ripetitore cellulare più vicino, l’età del telefono, la potenza di trasmissione dell’antenna e il modello del dispositivo.