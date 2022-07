Prodotti rimossi: nel mirino stavolta c'è anche un'innocua confezione di strozzapreti

Nulla è come sembra, molto spesso l’apparenza inganna. Se per esempio una semplice confezione di cannucce può risultare completamente innocua, in realtà anche questa può nascondere un difetto in grado di compromettere la salute del consumatore. Quali sono gli altri prodotti rimossi? Scopriamoli insieme.

Prodotti rimossi: massima attenzione!

Tra cannucce, strozzapreti, pesce, molluschi, cioccolato e chi più ne ha più ne metta, non sappiamo più dove andare a parare.

Metro ha pubblicato ad esempio il richiamo di un lotto di cannucce di carta a marchio Metro Professional per “non conformità al test di migrazione” di uno sbiancante ottico (optical brightner). Nel ritiro vi sono le confezioni da 500 pezzi da 14,5×0,6 cm e 19,7×0,6 cm con il numero di lotto 2021/09/29 P0:81-256.165. Prodotte per Metro International Supply Gmbh dall’azienda Changya NewMaterial Technology Co., Ltd nello stabilimento di n.766 Dongsheng Road, Jiaochuan Street, distretto di Zhenhai, Ningbo, nella provincia ZheJiang, in Cina. Per precauzione, Metro raccomanda di non utilizzare o distribuire il prodotto e di riconsegnarlo al punto vendita in cui è stato comprato.

Il Ministero della Salute, invece, ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di strozzapreti del Fumaiolo a marchio Fumaiolo per la possibile presenza di frammenti metallici dovuti alla rottura di un pezzo di attrezzatura di lavoro. Il prodotto in questione è venduto in pacchetti da 400 grammi con il numero di lotto 004/22 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 31/03/2023. A produrli è l’azienda Fumaiolo Srl nello stabilimento di via dei Laghi 32/b, ad Alfero Verghereto, nella provincia di Forlì-Cesena (marchio di identificazione IT H 507 P CE).