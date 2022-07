Come ogni anno Wind Tre aggiorna il suo listino offerte includendo delle opzioni in versione Summer Edition per i nuovi clienti, i quali optando per la nuova Di Più Full 5G hanno la possibilità di ricevere 150 GB di traffico dati e uno smartphone 5G gratis.

Passa a Wind Tre: minuti, SMS, 150 GB e uno smartphone incluso nel prezzo!

La WindTre Di Più FULL 5G Summer Edition è l’offerta rivolta indistintamente a tutti i nuovi clienti del gestore. L’attivazione della tariffa può essere effettuata tramite modalità differenti. L’operatore permette di procedere con la prenotazione online il ritiro presso uno dei punti vendita o con l’acquisto direttamente in negozio.

L’offerta è disponibile a un costo di 14,99 euro al mese, la spesa sarà automaticamente addebitata dal gestore su carta di credito, conto corrente o carta conto tramite il servizio Easy Pay. I nuovi clienti dovranno semplicemente indicare la modalità di pagamento che desiderano utilizzare al momento dell’attivazione della nuova SIM.

Ogni mese si avrà poi la possibilità di ottenere minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione. In più è incluso nel prezzo uno smartphone 5G. Wind Tre permette di acquistare un Samsung Galaxy A22 5G senza andare incontro ad alcun costo iniziale né a spese aggiuntive. I clienti possono comunque scegliere il dispositivo da abbinare all’offerta optando per una delle numerose soluzioni proposte dal gestore. Consultando il sito ufficiale è possibile conoscere tutti i dettagli e le eventuali spese extra da affrontare in base allo smartphone scelto.