Kena Mobile, operatore virtuale di TIM, ha rilanciato l’iniziativa You&Kena, resa disponibile solamente presso i punti vendita aderenti. La suddetta permette a due nuovi clienti Kena di poter usufruire di un rimborso di 2 euro al mese sull’offerta scelta.

L’offerta era stata lanciata nell’estate del 2021 ed è ritornata il 14 giugno 2022 con una nuova edizione. Allo stato attuale, la promozione è disponibile solo per chi si iscrive a Kena fino al 5 luglio, salvo proroghe eventuali.

You&Kena di quest’anno è usufruibile solamente se si sottoscrivono le offerte disponibili con costi mensili maggiori o uguali a 7,99 euro; quindi, non è compatibile con l’ultima offerta Kena 5,99 100GB Gold.

In più, questa versione è disponibile per tutti i nuovi clienti, sia che si trasferiscano da un altro numero e sia che ne richiedano uno nuovo. Tutto ciò è possibile per il primo e il secondo cliente portato in Kena.

Kena: come funziona la nuova promozione e come attuarla

Per ottenere il rimborso, i clienti in “coppia” dovranno chiedere al rivenditore di inserire in fase di attivazione dell’offerta il codice YOUEKENA. Dopo aver fatto ciò, arriverà subito un SMS con un nuovo codice da poter inoltrare a chiunque voglia diventare cliente. Il codice sarà tipo YMxxxx ed è univoco, quindi è possibile utilizzarlo una sola volta.

Una volta utilizzato, il primo cliente della “coppia” che è diventato cliente Kena e ha generato il codice YMxxxx riceverà un SMS con l’avviso che il codice è stato sfruttato dal proprio amico.

Una volta ricevuto il codice dal proprio amico che ha attivato la SIM Kena, potrà utilizzarlo entro il 12 luglio per acquistare offerte uguali o maggiori a 7,99 euro. Anche qui, come prima, sarà necessario richiedere al rivenditore d’inserire il codice prima del completamento dell’acquisto.

Dopo aver completato l’attivazione e aver pagato il primo addebito, entrambi i clienti potranno usufruire della promo e potranno ottenere il rimborso di 2 euro al mese per tutto il tempo di permanenza in Kena.