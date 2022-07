L’operatore virtuale e secondo brand di TIM, Kena Mobile, ha rilanciato da alcune settimane l’iniziativa You&Kena. Quest’ultima è attualmente disponibile soltanto presso i punti vendita aderenti.

Per chi ancora non la conoscesse, permette a due nuovi clienti Kena di ottenere entrambi un rimborso di 2 euro al mese sull’offerta scelta. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile lancia You&Me

Attualmente la promozione è disponibile per chi sottoscrive una nuova linea Kena fino al 5 Luglio 2022, salvo eventuali proroghe. Rispetto all’edizione dello scorso anno, in questo caso You&Kena è valida solo se si sottoscrivono le offerte disponibili presso i punti vendita con costo mensile maggiore o uguale a 7,99 euro. Dunque, la nuova iniziativa non è compatibile ad esempio con l’offerta lanciata nelle ultime ore solo nei negozi, ossia Kena 5,99 100GB Gold.

Inoltre, questa versione di You&Kena è valida per tutti i nuovi clienti, sia richiedendo la portabilità da altro operatore mobile che in caso di attivazione di un nuovo numero. Questo meccanismo è valido sia per il primo nuovo cliente Kena che per il secondo che verrà invitato ad usufruire di You&Kena. Per creare una “coppia” ed ottenere ognuno un rimborso mensile di 2 euro è necessario innanzitutto che un nuovo cliente porti il proprio numero in Kena o attivi una nuova numerazione entro il 5 Luglio 2022, salvo proroghe.

Una volta completato l’acquisto in negozio, il cliente riceverà immediatamente tramite SMS, sul numero di telefono che passerà in Kena o sulla nuova numerazione attivata con l’offerta scelta, un nuovo codice, del tipo YMxxxx, che si potrà inoltrare a chi si vuole. Una volta ricevuto il codice univoco YMxxxx dal proprio amico che ha attivato una SIM Kena, sarà possibile utilizzarlo, attualmente entro il 12 Luglio 2022, salvo cambiamenti, per acquistare una delle offerte Kena con costo mensile uguale o maggiore a 7,99 euro, sia in portabilità che con nuovo numero. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.