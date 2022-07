Alle informazioni già note sugli iPhone 14 se ne accostano di nuove e un po’ meno piacevoli. Nelle ultime ore si è fatta strada una notizia secondo la quale Apple aumenterà il costo dei suoi melafonini proponendoli a partire da un prezzo di 1199,00 dollari.

Apple: novità in arrivo su iPhone 14, aggiornati anche i costi!

Il lancio dei prossimi dispositivi Apple avverrà nel mese di settembre ma abbiamo già avuto la possibilità di conoscere gran parte dei dettagli. Sappiamo già che quest’anno non arriverà sul mercato alcun iPhone 14 mini e che la nuova generazione comprenderà una versione standard, un iPhone 14 Max, un iPhone 14 Pro e un iPhone 14 Pro Max. Quanto emerso, inoltre, svela i particolari dei modelli di punta, le cui caratteristiche così come il costo segneranno una differenza sostanziale rispetto alle due versioni base.

iPhone 14 Pro e Pro Max accoglieranno, infatti, un display con tecnologia Always On e diranno addio al notch in favore di un doppio foro, di cui uno a forma di pillola, che sarà sede della fotocamera frontale e dei sensori fino ad ora collocati all’interno della tacca. I due dispositivi, inoltre, avranno un comparto fotografico aggiornato formato da un sensore da 48 megapixel e due da 12 megapixel. La batteria sarà inoltre aggiornata.

Apple: ecco i costi dei quattro dispositivi!

Stando alle ultime indiscrezioni, dunque, assisteremo all’arrivo di un iPhone 14 al costo di 799,00 dollari, si passa agli 899,00 dollari per il modello Max e a un costo di ben 1099,00 dollari per iPhone 14 Pro. Il modello di punta, invece, sarà disponibile a partire da 1199,00 dollari.