Iliad guarda con grande prospettiva al mercato della telefonia italiana. Il provider francese vuole garantire agli utenti le migliori offerte anche nelle settimane a venire. Oltre alla telefonia mobile, i clienti che optano per il gestore transalpino hanno la possibilità di accedere anche alla telefonia fissa con le offerte di Fibra ottica.

Iliad, costi, consumi e tariffe per la Fibra ottica in Italia

Le promozioni di Iliad per la Fibra ottica sono incentrate sulla massima convenienza. Gli utenti, in tal senso, hanno la possibilità di accedere alle offerte per la telefonia fissa con la garanzia dei dei costi più bassi di sempre.

Anche nel mese di luglio, la migliore iniziativa per gli utenti è la Iliad Box. I clienti che scelgono questa tariffa si troveranno a pagare un prezzo mensile di 15,99 euro. Il ticket per gli abbonati prevede chiamate senza limiti verso tutti, anche verso l’estero e senza scatto alla risposta. Per la componente internet è prevista connessione illimitata sino a 4 Gbps.

Il costo per la promozione è pari a 15,99 euro ogni mese. Questo prezzo è però esclusivo per coloro che hanno sottoscritto la tariffa in associazione ad una tariffa per la telefonia mobile. In caso contrario, il prezzo per il rinnovo della componente Fibra sarà pari a 23,99 euro al mese.

Sia nella prima circostanza per il pagamento dell’offerta, sia nella seconda, gli utenti dovranno aggiungere un unico contributo una tantum di attivazione pari a 39,99 euro. La spesa per l’attivazione della rete è indipendente dal costo mensile dell’offerta in abbonamento Iliad Box.