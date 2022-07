Iliad: 300GB, 100GB e tutto senza limiti con le migliori promo Flash

La scelta potrebbe variare giorno dopo giorno in base a quelle che sono le offerte proposte dai vari gestori che si occupano di telefonia. Restando nel mobile, e quindi in quelle offerte che propongono minuti, SMS e giga per la connessione dati, Iliad non ha alcun rivale ormai da diverso tempo.

Il famoso provider infatti una volta arrivato in Italia, è riuscito a far man bassa, senza alcun tipo di problema. I suoi prezzi sono rimasti tali nel tempo, proprio come era stato promesso fin dal principio. Nessuna rimodulazione infatti può in qualche modo andare a modificare i prezzi finali delle offerte di Iliad, le quali oggi si sono evolute. Sul sito ufficiale sono infatti presenti tre opportunità di gran livello, suddivise tra mobilità e ambiente domestico.

Inoltre il gestore sembra aver sistemato anche la questione che aveva visto arrivare una nuova multa da parte dell’antitrust. Ricordiamo che l’entità della sanzione era pari a 1,2 milioni di euro a causa della poca trasparenza riguardante il 5G.

Iliad: sono queste le tre offerte migliori attualmente sul mercato

Le migliori promozioni mobili sono due, una da 100 giga che costa 7,99 € al mese e una da 300 giga che costa 13,99 € al mese. La differenza tra le due è che la prima è completa anche di minuti ed SMS senza limiti con il 5G in regalo. La seconda invece non comprende né minuti, né SMS e la connessione massima arriva al 4G+.

Infine c’è la fibra ottica che varia da 15,99 a 23,99 € al mese in base a se siete già clienti di Iliad o meno.