La fuga di notizie più recente, condivisa dal noto informatore Evan Blass, include foto di Wear OS 3.5 e One UI Watch 4.5, che dovrebbero essere entrambi inclusi nel modello successivo della serie di orologi da polso Samsung. Una nuovissima tastiera QWERTY è una delle funzionalità incluse nel tweet. Gli utenti avranno la possibilità di modificare il mix di suoni tra i canali sinistro e destro, applicare filtri colorati e utilizzare un doppio tocco per aprire una scorciatoia di accessibilità, tornare a un’app utilizzata di recente, attivare Bixby e altre funzioni.

Gli utenti hanno la possibilità di attivare l’input vocale su qualsiasi schermo premendo due volte il pulsante di azione oltre a utilizzare la tastiera QWERTY come mezzo di input. La combinazione di una tastiera QWERTY e di un input vocale dovrebbe rendere il processo di composizione e trasmissione dei messaggi molto più semplice. Le immagini rivelano anche che saranno supportate le funzionalità dual SIM, il che significa che gli utenti potranno scegliere, dallo schermo del proprio orologio, quale linea utilizzare per chiamate e messaggi particolari. Questa funzionalità sarà disponibile per i clienti con orologi Android e iOS.

Samsung Galaxy Watch 5 arriverà presto

Sulle varianti Galaxy Watch 5 che saranno disponibili molto presto, dovresti trovare già preinstallati Wear OS 3.5 e One UI Watch 4.5. C’è la possibilità che Samsung possa introdurre tre nuovi orologi da polso, che potrebbero includere il Galaxy Watch 5, il Galaxy Watch 5 Classic e un nuovo Galaxy Watch 5 Pro. Secondo alcune indiscrezioni, le capacità relative delle batterie dovrebbero essere 276 mAh, 397 mAh e 572 mAh.

I quadranti visualizzati nel tweet di Blass non sono particolarmente accattivanti, sebbene uno di essi mostri una bussola nella parte inferiore del display. L’unica differenza tra un quadrante e l’altro è l’assenza di una bussola e l’aggiunta di simboli per rappresentare i diversi tipi di tempo.