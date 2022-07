Offerte dai prezzi assolutamente concorrenziali attendono gli utenti in questi primi giorni del mese di Luglio da Expert, il volantino ripercorre le ottime tappe e le richieste dei consumatori nazioni, proponendosi come valida alternativa per coloro che vogliono risparmiare al massimo delle proprie possibilità.

La spesa, lo ricordiamo, è da ritenersi completabile solamente nei negozi fisici e sul sito ufficiale, ove sarà possibile richiedere la spedizione gratuita presso il domicilio, previo il pagamento di un piccolo contributo, che sarà da aggiungere a quanto effettivamente mostrato a schermo. Tutti i prodotti sono distribuiti alle più classiche condizioni di vendita, tra cui la variante no brand per la telefonia mobile.

Iscrivetevi il prima possibile al nostro canale Telegram interamente dedicato ad Amazon, vi aspettano incredibili codici sconto Amazon gratis.

Expert: grandi sconti ed offerte per tutti

La campagna promozionale di Expert sorprende tutti gli utenti con una nuovissima serie di sconti molto speciali, i prezzi sono decisamente più bassi del normale, e promettono alcune ottime riduzioni anche su smartphone di fascia alta. Il prodotto più interessante dell’intera selezione è sicuramente lo Xiaomi 12X, un dispositivo che viene commercializzato al prezzo finale di soli 579 euro, ed alle spalle nasconde ottime prestazioni generali.

Oltre a questo, al secondo posto della suddetta speciale classifica, troviamo sicuramente l’Oppo Reno6, un modello di recente commercializzazione, caratterizzato da un prezzo tutt’altro che elevato, corrispondente per l’esattezza a 379 euro.

Tutti gli altri sconti del volantino li trovate in esclusiva sul sito ufficiale, dove sono elencati anche i migliori prezzi del momento, appartenenti ad altre categorie merceologiche.