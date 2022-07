Un volantino Esselunga da mille e una notte attende gli utenti nel periodo corrente, i prezzi sono decisamente più bassi del normale, ed inoltre è possibile pensare di spendere sempre meno sui vari acquisti effettuati, anche parlando di smartphone di ultima generazione.

La campagna promozionale rispecchia alla perfezione le aspettative del cliente, in termini sopratutto di accessibilità sul territorio nazionale, oltre che naturalmente per quanto riguarda la possibilità di risparmiare al massimo. I prodotti sono commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, le quali comprendono garanzia della durata complessiva di 2 anni e variante no brand per tutti.

Esselunga: le nuove offerte sono ricche di occasioni

Un volantino davvero ricco di occasioni e di prezzi bassi attende gli utenti nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale, promettendo un risparmio importante, anche rinunciando in parte alla qualità generale. Avete capito bene, il prodotto incluso nell’offerta tech del periodo, è tutt’altro che di qualità elevata. Stiamo parlando del seppur ottimo Realme C25Y, un dispositivo che al giorno d’oggi viene commercializzato a soli 145 euro, con 4GB di RAM.

La scheda tecnica riesce a descriverlo alla perfezione, come un terminale dotato di un ampio display, parliamo di 6,5 pollici di diagonale, affiancato da una tripla fotocamera posteriore (sensore principale da 50 megapixel), ed anche batteria da 5000mAh, per ricarica rapida da 18 watt ed autonomia ben superiore alle più rosee aspettative.

Tutte le specifiche, e le caratteristiche, possono essere visionate nella loro interezza sul sito ufficiale.