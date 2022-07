Coop e Ipercoop fanno sognare tutti gli utenti, i nuovi prezzi sono decisamente i più bassi del momento, data la presenza di innumerevoli occasioni per risparmiare sui vari acquisti che sarà possibile effettuare nei punti vendita in Italia, non online.

Il volantino riparte proprio da dove si era fermato nelle scorse settimane, risulta essere perfettamente fruibile in ogni negozio in Italia, senza però offrire al consumatore finale la possibilità di affidarsi al sito ufficiale, dove in genere si trovano i migliori prezzi disponibili. La campagna promozionale, ad ogni modo, è disponibile ovunque in Italia, senza differenze particolari.

Coop e Ipercoop: offerte da pazzi, ecco il volantino

Le occasioni del volantino Coop e Ipercoop vanno effettivamente a toccare smartphone più o meno interessanti, ovvero prodotti che al giorno d’oggi sono disponibili ad un prezzo che non supera i 299 euro, ed allo stesso tempo sono pronti per garantire prestazioni più che adeguate. In particolare parliamo comunque di dispositivi in vendita da poco più di un anno, con la punta di diamante rappresentata dallo Xiaomi Redmi Note 11 Pro, il cui prezzo è appunto pari alla cifra appena indicata.

Scendendo invece verso fasce più economiche, ecco allora arrivare Realme C21, disponibile a soli 109 euro, oppure per finire con un Samsung Galaxy A13, il cui prezzo finale resta comunque in linea con i 189 euro. Non mancano anche altre offerte molto interessanti, se volete scoprirle dovete collegarvi al sito ufficiale.