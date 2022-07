Il volantino che stavate aspettando è finalmente arrivato da Bennet, l’attuale campagna promozionale riesce a convincere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, con in cambio prezzi decisamente più bassi ed un risparmio praticamente inatteso.

La soluzione, come al solito del resto, risulta essere disponibile solamente per coloro che saranno disposti a recarsi personalmente in negozio, in quanto gli stessi prezzi non sono disponibili sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. In parallelo, lo ricordiamo, i prodotti sono distribuiti alle solite condizioni di vendita.

Bennet: le offerte e tutti i migliori prezzi bassi

I prezzi del volantino Bennet sono assolutamente concorrenziali, risulta possibile acquistare alcuni dei migliori prodotti in circolazione, tra cui ad esempio spiccano la coppia di iPhone 13 e iPhone 12, disponibili all’acquisto a soli 789 e 599 euro. I prodotti sono comunque di alto livello, il prezzo non è troppo elevato, almeno in confronto al listino previsto originariamente.

Volendo invece rientrare nel mondo Android, la scelta potrebbe ricadere su una piccola selezione di sconti molto interessanti, quali vanno a toccare prodotti del calibro di Galaxy A12 ed anche Galaxy A13, entrambi disponibili all’acquisto a non più di 180 euro.

Tutti i dispositivi che potrete visualizzare nel volantino, ricordiamo essere acquistabili con garanzia di 2 anni, ed anche solamente nei punti vendita fisici che potete trovare dislocati per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale. I dettagli, invece, sono disponibili proprio su quest’ultimo.