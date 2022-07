Non tutte le ciambelle riescono con il buco. Questo proverbio vale anche per le automobili: non tutte vendono e rendono come i costruttori vorrebbero. Infatti, basta poco per far sì che un’auto super elaborata diventi un flop totale. Ora andremo ad elencare alcune auto che non diresti mai che sono state un fiasco totale. Spoiler: l’Italia non ne esce bene!

Auto peggiori di sempre: veicoli impensabili nell’elenco