La domanda di brevetto di Apple per un sensore tattile a ultrasuoni migliorato è stata rilasciata oggi dall’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti. Il brevetto coprirà l’uso della tecnologia ad ultrasuoni in AirPods Pro e AirPods Max, secondo Patently Apple.

I futuri AirPods Pro e AirPods Max potrebbero essere in grado di funzionare meglio quando sono bagnati o quando si indossano i guanti grazie alla tecnologia a ultrasuoni. Quando sono a contatto con ambienti umidi, gli attuali sensori degli AirPods faticano a mantenere la stessa funzionalità. Inoltre, quando l’utente indossa i guanti, i sensori AirPods Pro non funzionano altrettanto bene. Questo miglioramento delle prestazioni sarebbe vantaggioso per gli utenti in inverno o per coloro a cui potrebbe essere richiesto di indossare i guanti durante il lavoro.

Apple ha chiesto una domanda di brevetto

La domanda di brevetto di Apple menziona “capacità di rilevamento del tocco a ultrasuoni”, che potrebbe essere impiegata nelle future versioni di AirPods. Inoltre, la tecnologia a ultrasuoni può migliorare la precisione del tocco su AirPods Pro e AirPods Max. Mentre ci aspettiamo un AirPods Pro 2, è improbabile che sia dotato di questa tecnologia perché non ha nemmeno ottenuto un brevetto ufficiale.

Gli AirPods saranno un compagno migliore con una maggiore precisione e facilità d’uso in presenza di acqua e guanti. Mentre ci si rilassa sulla spiaggia o si fa una passeggiata in una fredda giornata invernale, la tecnologia ad ultrasuoni potrebbe migliorare notevolmente uno dei nostri prodotti preferiti. Tuttavia, è fondamentale ricordare che si tratta semplicemente di una domanda di brevetto che può essere o meno concessa.