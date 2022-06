WindTre deve rispondere alle proposte commerciali di operatori rivali come Iliad e Vodafone. Durante la stagione estiva, il provider arancione propone agli abbonati una promozione in alternativa alla Flash 100 e Special 100 Giga. Gli abbonati che scelgono di attivare una SIM con WindTre possono attivare la promozione Go Unlimited Star+.

WindTre, Giga illimitati nella tariffa low cost in primavera

La WindTre Go Unlimited Star+ è senza dubbio una delle migliori iniziative del momento. Gli abbonati che attivano questa tariffa possono accedere ai prezzi più bassi di sempre.

I clienti che attivano la ricaricabile, nel dettaglio, riceveranno Giga senza limiti per la connessione di rete anche con le reti del 4G, chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta sarà di 7,99 euro ogni mese.

La Go Unlimited Star+ è una garanzia per gli abbonati anche grazie a fattori aggiuntivi. Gli utenti, ad esempio, potranno anche contare su un prezzo bloccato durante il primo semestre dall’attivazione della SIM. Nei sei mesi che seguono la sottoscrizione della SIM, i clienti non avranno rimodulazioni né sui costi né sulle soglie di consumo.

Tra le altre condizioni previste per questa ricaricabile, gli utenti interessati dovranno aggiungere una quota di sottoscrizione pari a 10 euro anche per ricevere la SIM. Gli utenti dovranno altresì impegnarsi alla portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad. Il passaggio di numero da una rete all’altra può comportare un’attesa pari a tre giorni lavorativi.