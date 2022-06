Ognuno di noi ha almeno una chat speciale, una conversazione che usa moltissimo e che è sempre attiva e aperta sul nostro telefono. Questo genere di conversazione online, che può essere personale o lavorativa, è talmente “calda” che dovrebbe diventare un’applicazione e se stante.

Whatsapp: tutti i dettagli

Passare ogni giorno per WhatsApp, aprire l’applicazione, cercare la chat tra le altre ed entrarci, diventano passaggi talmente macchinosi che ci fanno perdere tempo e secondi preziosi.

Creare una chat veloce serve proprio a questo: scegliere una conversazione ed isolarla, trasportandola fuori dalla piattaforma, avendola sempre a portata di mano sul desktop.

Come si fa?

Entra nella chat, clicca sui tre puntini in alto a destra e seleziona l’opzione “Aggiungi collegamento”. Ecco che avrai un link apposito che dalla home del tuo smartphone ti porta direttamente lì dentro.

Rimanendo in tema, il team di WhatsApp sta preparando un’altra caratteristica inedita: quella che consentirà di consultare l’elenco dei membri passati, per conoscere chi faceva parte del gruppo e ha deciso di abbandonarlo, ma senza specificare quando.

Come sempre accade in questi casi, trattandosi di feature ancora in fase di sviluppo e test, non sono disponibili informazioni in merito alle tempistiche necessarie per il lancio. Sappiamo invece che dovrebbero arrivare in contemporanea su tutte le versioni del servizio ovvero su Android, iOS e nell’edizione desktop accessibile dai computer.

Prima o poi, tutti si trovano a dover fare i conti con l’esigenza di abbandonare alcuni gruppi WhatsApp. I motivi possono essere i più disparati: un insieme di persone frequentate in passato e diventate ingombranti, la valanga di meme e video inviata quotidianamente dai più simpatici o altro. Oggi, farlo significa rischiare di innescare incidenti diplomatici e di ricevere una miriade di messaggi che chiedono il motivo della decisione in forma privata. Fortunatamente, il team di sviluppatori impegnato al fine di migliorare l’applicazione sta mettendo a punto una soluzione definitiva, o quasi: la possibilità di uscire senza essere notati.