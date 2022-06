WhatsApp apre le porte ad un aggiornamento che da tanto tempo era atteso dagli utenti. Gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica, anche nel mese di luglio, confermeranno gli sforzi fatti nell’ultimo periodo, caratterizzato dal lancio di numerosi upgrade tra cui quelli per le videochiamate o per l’introduzione in chat delle reaction.

WhatsApp, la possibilità di modificare i propri messaggi

Se negli anni scorsi per gli utenti di WhatsApp era arrivata la fatidica funzione per la cancellazione dei messaggi, nelle prossime settimane gli utenti riceveranno un’ulteriore upgrade: la funzione per modificare i messaggi sempre una volta già inviati ad un eventuale destinatario. Proprio come la cancellazione, la modifica dei messaggi andrà ad interagire con un testo già inviato, cambiando il suo contenuto.

Quest’aggiornamento era strategico per gli utenti, che ora avranno un’occasione in più per contare su conversazioni sempre più dinamiche e senza incomprensioni con amici e contatti della rubrica.

Le funzioni accessorie che accompagnano il tool per la modifica dei messaggi sono speculari a quelle per la cancellazione. Su WhatsApp, nel momento di avvenuta modifica di un messaggio, eventuali destinatari potranno visualizzare una piccola notifica ad indicare proprio l’avvenuto cambiamento del testo.

Allo stato attuale, ancora non si conoscono ancora con precisione le tempistiche circa quest’aggiornamento di WhatsApp. Per ora gli sviluppatori stanno lavorando al tool sulle diverse versioni beta dell’app di messaggistica. E’ plausibile, in base a quelli che sono le tempistiche standard della chat, però che tale scenario diventi realtà entro l’estate sia su iPhone che su smartphone Android di ultima generazione.