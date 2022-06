Attorno alla seconda parte del prossimo anno il noto marchio tedesco Volkswagen annuncerà ufficialmente il restyling della sua Volkswagen Arteon. L’azienda ha infatti deciso di puntare ancora su questa serie. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono state pubblicate in rete alcune foto dal vivo che ritraggono anche gli interni della nuova vettura.

Volkswagen Arteon: il restyling è stato immortalato in alcune foto

Nonostante manchi ancora parecchio al suo arrivo ufficiale sul mercato automobilistico, in queste ore è stata avvistata su strada e prontamente immortalata in alcune foto una delle prossime vetture del noto marchio tedesco Volkswagen. In particolare, si tratta della prossima Volkswagen Arteon, la quale è stata avvistata ed immortalata su strada nell sua variante Shooting Brake.

Osservando con attenzione le foto dal vivo emerse in rete, è possibile notare un design non molto diverso rispetto a quello della versione attualmente disponibile. Le vere e proprie novità, infatti, sembra che riguarderanno principalmente gli interni e l’abitacolo della vettura. Stando alle ultime indiscrezioni e alle foto, sarà introdotto un display più ampio rispetto al passato per il sistema di infotainment. Oltre a questo, sarà poi presente un altro display dedicato però per la strumentazione digitale.

Dal punto di vista delle motorizzazioni, è quasi certo che saranno proposte versioni con motori a benzina e diesel, ma non mancheranno anche versioni dotate della tecnologia Myld Hybrid e Plug-in. Insomma, fino ad ora sono emerse informazioni piuttosto interessanti. Fino al debutto, comunque, emergeranno sicuramente ulteriori informazioni sul restyling della Volkswagen Arteon.