Il volantino di casa Trony fa letteralmente incetta di sconti molto speciali, gli utenti sono davvero felici di pensare di poter spendere poco o niente sui vari prodotti in offerta, anche nel momento in cui sceglieranno di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio.

E’ bene ricordare, infatti, che tutti i prodotti sono distribuiti nei negozi fisici, senza costi aggiuntivi o vincoli di appartenenza particolari. Gli stessi sono commercializzati con le più classiche condizioni di vendita, che comprendono no brand e garanzia della durata complessiva di 24 mesi, con validità a partire dalla data effettiva d’acquisto.

Scoprite subito i migliori codici sconto Amazon, li trovate in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram.

Trony: tutti questi sconti vi faranno perdere la testa

La campagna promozionale di Trony parte con l’offrire all’utente una estrema possibilità di risparmio sui vari acquisti effettuati, anche se comunque l’accesso risulta essere più che altro limitato ad una selezione di prodotti dai prezzi relativamente contenuti. Gli interessati possono spendere non più di 399 euro, ed accedere a prodotti del calibro di Motorola E7, Realme 9i, TCL 30Plus e 30 Se, Redmi Note 10 Pro o Oppo A94.

Ottima è invece la selezione di sconti legati al mondo degli smartwatch, dove trovano posto Watch GT3 di Huawei a 169 euro, come anche Fitbit Versa 2 da 99 euro, per scendere verso il più economico Huawei Watch Fit, disponibile a soli 59 euro.

Tutti questi prodotti possono essere scoperti in promozione anche sul sito ufficiale, dove si trovano i vari sconti nel dettaglio più assoluto, e tutti i singoli prezzi.