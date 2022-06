Il colosso sudcoreano Samsung ha da poco annunciato in veste ufficiale anche in Italia il nuovo rugged phone Samsung Galaxy XCover6 Pro. Si tratta del successore di XCover 5 annunciato ormai più di un anno fa. Lo smartphone sarà disponibile all’acquisto a partire da metà luglio.

Samsung presenta ufficialmente in Otalia il nuovo rugged Samsung Galaxy XCover6 Pro

Nel corso di queste ultime settimane erano emerse già in rete alcune indiscrezioni su un nuovo smartphone corazzato. Come già detto, la nota azienda lo ha finalmente svelato in veste ufficiale anche nel nostro paese. Come anticipato dai rumors, ci troviamo di fronte ad un device di fascia media.

Ad alimentarlo è presente il soc Snapdragon 778G ed ha quindi il supporto alla nuova connettività 5G. A supportarlo sono presenti 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD fino a 1 TB.

Il display è un pannello IPS LCD da 6.6 pollici in risoluzione FullHD+ ed è protetto dal vetro ultra resistente Corning Gorilla Glass Victus+. È anche presente una frequenza di aggiornamento da 120Hz. L’autonomia è invece affidata ad una batteria da 4050 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15W. Lo smartphone è ovviamente molto resistente ed ha inoltre le certificazioni IP68 e MIL-STD-810H. Tra le altre caratteristiche, abbiamo il supporto a Samsung Dex e il supporto al dual sim con triplo slot.

Prezzi e disponibilità

Come detto in apertura, il nuovo rugged phone Samsung Galaxy XCover6 Pro sarà disponibile all’acquisto In Italia a partire da metà luglio. Il suo prezzo di vendita sarà di 629 euro.