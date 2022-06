Dopo i rumors poco incoraggianti delle ultime settimane, i colleghi di galaxyclub.nl sono riusciti ad ottenere delle informazioni importanti riguardo il miglioramento della fotocamera selfie di Galaxy S23 e S23+. La suddetta è rimasta la stessa per ben quattro generazioni, ma ora ci sono degli aggiornamenti che riguardano il teleobiettivo, che dovrebbe rimanere invece lo stesso per Galaxy S22.

Ovviamente, non mancano le incertezze del caso, sia perché al debutto dei Galaxy S23 ci sono ancora dei mesi mancanti, e di conseguenza le informazioni potrebbero non essere precise, e sia perché si parla dei medesimi megapixel. Di fatto, il numero dei megapixel può essere visto solamente come uno dei parametri che vanno a caratterizzare un sensore.

Samsung Galaxy S23: ecco i rumors

Allo stesso tempo, c’è anche da dire che lo stesso teleobiettivo 3x è stato introdotto solamente quest’anno con i Galaxy S22 e S22+. Il sensore zoom era di 1,1x che arriva a 3x utilizzando lo zoom digitale. Quest’anno, invece, Samsung ha deciso di optare per un teleobiettivo puro, proprio come accade su S20, S21 e altre varianti Plus, dove è rimasto lo stesso sensore dotato di zoom ibrido. In base alle indiscrezioni, anche S22, S23 e le rispettive varianti Plus si comporteranno in questo modo.