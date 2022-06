Altri richiami per alcuni prodotti. A quanto pare, l’allarme è stato dato per molteplici confezioni di semi di chia, che vengono vendute normalmente nei supermercati italiani. Il Ministero della Salute ha quindi indetto un ritiro di diversi prodotti di questo tipo e ora andremo a vedere di seguito quali sono i prodotti nello specifico e i lotti ritirati.

Prodotti ritirati: rischio grave per i soggetti allergici

Le segnalazioni emanate dal Ministero della Salute riportavano la presenza di allergeni nei semi di chia. Il motivo del richiamo è relativo alla “presenza dell’allergene soia non dichiarato in etichetta”.

Per i non allergici non ci sono rischi, ma per chi è invece allergico alla soia, è cosa buona e giusta evitare a priori il consumo di prodotti di questo tipo. Per questo motivo, il Ministero della Salute ha esortato i consumatori a restituire i prodotti al supermercato dove sono stati acquistati precedentemente.

I lotti richiamati

Dato che di recente i richiami sono stati copiosi, in particolar modo per i prodotti a base di cioccolato, la precauzione non è mai abbastanza. Infatti, sono in tutto 14 gli avvisi che riguardano i semi di chia con la presenza di allergeni. Ecco di seguito di quali lotti parliamo: