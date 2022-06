Il team dietro Pokémon Go ha annunciato un prossimo evento per l’anniversario, che si svolgerà dal 6 luglio al 12 luglio 2022. L’evento si terrà per onorare il successo del gioco nel trasformare le nostre fantasie infantili sulla cattura dei Pokémon in una realtà negli ultimi sei anni.

Quella che segue è una dichiarazione che può essere vista sul sito ufficiale del gioco: “È ora di festeggiare come se fosse il 2016 e celebrare Pokémon GO! Per aiutare questo anniversario a iniziare alla grande, ospiteremo un celebrazione spettacolare incentrata sul numero sei, con particolare attenzione a Charizard, che è il Pokèmon sul Pokedex numero 006. Gli allenatori di tutto il mondo avranno molte opportunità di divertirsi grazie alla ricerca sul campo a tema evento e a un weekend di battaglia.

Pokèmon Go, l’aggiornamento è già disponibile

Nel corso dell’evento, i giocatori avranno l’opportunità di imbattersi in una serie di nuove varianti Pokémon, alcune delle quali vengono chiamate “Costume da torta Pikachu”, “Cappello da festa Charizard” e “Cappello da festa Charmeleon”. Gli Allenatori avranno anche l’opportunità di sviluppare i loro Charmander Cappello da festa durante l’evento. Ci saranno anche varianti luccicanti dei Pokémon Cappello da festa che si nascondono nell’ombra.

In aggiunta a questo, le popolazioni selvatiche di specifiche specie di Pokémon, comprese le varianti speciali e shiny di quelle specie, mostreranno una maggiore frequenza. Nel corso dell’evento, il negozio in-game renderà disponibili per l’acquisto una serie di diversi beni. Questi includeranno accessori e abiti per avatar a tema sesto anniversario, oltre a adesivi a tema dopo l’evento.