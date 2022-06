Offerte strepitose attendono gli utenti che vogliono acquistare nuovi prodotti in questi giorni, il volantino Mediaworld rappresenta il giusto compromesso per coloro che vogliono spendere decisamente meno del previsto, ed allo stesso tempo godere di prestazioni ben superiori alle aspettative.

La campagna promozionale è assolutamente ricca di opportunità da cogliere al volo nell’ottica di avere i prodotti più interessanti nel carrello, a conti fatti è possibile pensare di acquistare i top di gamma, senza spendere troppo. Gli ordini possono essere indistintamente completati in negozio o online, con spedizione però a pagamento presso il domicilio.

MediaWorld: ecco quali sono i nuovi sconti

Tutti i prezzi partono dal foldable più amato ed interessante degli ultimi anni, stiamo ovviamente parlando di Samsung Galaxy Z Flip3, il cui prezzo finale di listino, corrispondente a soli 579 euro, rappresenta il giusto compromesso per goderne le qualità. Non manca poi nemmeno il modello appena precedente di una delle serie Apple più amate, sarà acquistabile iPhone 12, con un prezzo finale che non va oltre i 699 euro.

Le alternative della campagna promozionale sono decisamente più economiche, scendono poi verso il Galaxy S21 FE, acquistabile comunque a 469 euro, senza dimenticarsi di Xiaomi 11T Pro, Galaxy A13 o Oppo A54s. Presente, se interessati a Samsung, anche il Galaxy S22 a 779 euro.

Per conoscere da vicino l’intero volantino, non dovete fare altro che aprire il prima possibile il sito ufficiale, troverete ottime offerte dai prezzi sempre convenienti, con il dettaglio degli sconti.