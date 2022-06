Iliad distrugge TIM e Vodafone con le Giga fino a 300GB gratis

In questo momento Iliad sta riuscendo a battere tutti gli altri gestori facilmente proponendo delle offerte introvabili. Si tratta della solita linea del gestore, la quale questa volta non comprende solo la fibra e una promozione mobile semplice, ma anche una soluzione che include solo dati per la connessione.

Iliad migliora la sua offerta di promo: ce n’è un’altra con 300GB in 4G+ con solo dati a 13,99 euro al mese

In questo momento le offerte di Iliad che stanno facendo entusiasmare tantissimo i possibili nuovi clienti sono in realtà due. Tralasciando l’abbonamento alla fibra ottica per la casa che prevede 15,99 € al mese di costo per chi è già cliente Iliad e 23,99 € al mese invece per chi ancora non lo è, ci sono due promozioni mobili di altissimo livello.

La prima è sicuramente quella più interessante, ovvero quella Flash 100 che prevede tutti i contenuti migliori per un prezzo bassissimo di 7,99 € al mese per sempre. Ci sono minuti ed SMS senza limiti verso tutti i provider con 100 giga di connessione dati e il 5G in regalo.

Finisce però qui, dal momento che Iliad permette a tutti di avere la promozione con più giga in assoluto. Si tratta di una soluzione solo dati, ovvero che non comprende SMS e chiamate. Stiamo parlando di quella che permette di avere 300 giga con una connessione che arriva allo standard massimo del 4G+. Il prezzo in questo caso è di soli 13,99 € al mese per sempre e per tutti.ricordiamo che il costo della Sim una tantum è di 9,99 €.