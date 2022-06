Il volantino di casa euronics cerca di accontentare il più possibile gli utenti italiani, con il lancio di nuovi sconti molto speciali, accompagnati da prezzi decisamente più bassi del normale, applicati anche sui top di gamma del periodo.

Tutte le nuove offerte del volantino di casa Euronics sono raccolte per comodità sul sito ufficiale, ma dovete sapere che comunque gli acquisti non possono essere completati online, solo ed esclusivamente nei negozi fisici sul territorio nazionale, con differenze importanti anche in merito alle dislocazioni territoriali. In altre parole, dovete ricordare che i prezzi potrebbero variare in relazione al socio di appartenenza.

Euronics: offerte economiche per tutti i gusti

Gli utenti che vogliono comunque cercare di risparmiare con Euronics, devono prima di tutto recarsi presso uno dei punti vendita di proprietà del socio Nova, e mettere le mani sull’incredibile Samsung Galaxy Z Flip3, il cui prezzo di listino non supera i 599 euro. Il dispositivo in promozione è nella sua variante no brand, oltre che prevede una memoria di 8GB di RAM, affiancata da 128GB di interna (espandibile).

Le alternative della campagna sono invece legate a modelli decisamente più economici, sotto i 400 euro per intenderci, come Oppo Reno8 Lite (di recente commercializzazione), passando anche per Honor X7 e Honor X8, Galaxy A13, Galaxy A52s, Galaxy A22, Oppo A16s, Motorola Edge 30 lite e similari. Tutti i prodotti possono essere comunque visionati direttamente sul sito ufficiale, a questo link.