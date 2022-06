Un volantino davvero inatteso da Esselunga, in questi giorni gli utenti sono liberi di accedere a prodotti quasi gratis, ed anche una nuova lunghissima serie di ottime riduzioni di prezzo, da cogliere assolutamente al volo in fase d’acquisto.

L’unico aspetto da tenere bene a mente, riguarda la necessità di effettuare gli acquisti nei vari punti vendita in Italia, poiché al giorno d’oggi non è in nessun modo possibile effettuare l’ordine tramite il sito ufficiale, almeno per quanto riguarda la tecnologia in oggetto. I prezzi sono bassi e convenienti, con disponibilità limitate, in termini di unità effettivamente accessibili.

Esselunga: grandissimi sconti speciali per tutti

Con il nuovo volantino di casa Esselunga, gli utenti sono davvero liberi di riuscire a risparmiare il più del previsto su ogni singolo acquisto effettuato, a prescindere dalla fascia di prezzo del prodotto selezionato. Il volantino, che ricordiamo essere attivo dappertutto fino al 6 luglio, affonda le proprie radici direttamente nel Realme C25Y, un prodotto decisamente economico, in quanto in vendita a meno di 150 euro, ma comunque discretamente in grado di garantire buone prestazioni generali.

Osservando da vicino la scheda tecnica, ad esempio, notiamo la presenza di un ampio display da 6,5 pollici di diagonale, la batteria da 5000mAh, perfetta per riuscire a raggiungere una autonomia ben superiore alle aspettative, ed infine una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 megapixel, per scatti di alto livello, nonostante il prezzo.