Le multe sono l’incubo di tutti gli automobilisti italiani. Chiunque ne ha presa almeno una nella propria vita, per qualsiasi infrazione, dalla più importante alla più banale.

Può capitare, senza rispetto di una norma del codice della strada, per disattenzione, o per stanchezza. Ma dal 27 giugno in poi niente sarà più come prima. Se ad oggi le multe sono salate, ora le cose saranno davvero diverse.

Come per tutto, anche le multe stanno per subire interessanti rialzi. Ora tutto ruoterà per far fronte alle spese postali per le raccomandate, anch’esse in crescita.

Le multe stanno per raggiungere costi consistenti con aumenti del 7%. Viene annunciato l’arrivo di una vera puntura per gli automobilisti. Il costo della vita sta aumentando vertiginosamente. Al momento si pensa che l’aumento delle sanzioni si attesti intorno all’8,1%.

Non sarà l’unica cosa a cambiare, perché ci saranno anche molte più pattuglie in strada, in grado di contestare subito le infrazioni. Questo è utile per evitare un’eccessiva dipendenza dagli autovelox.

Un aumento che non ci voleva

In ogni caso, l’aumento dei costi delle sanzioni riguarderà l’aumento della notifica degli atti giudiziari. Questi andranno da € 9,50 a € 10,15. Prendiamo ad esempio una multa per divieto di sosta. Ad oggi equivale a 42€, ma presto costerà 45€.

Questo perché al costo delle sanzioni di base vanno aggiunti € 10,15 per la raccomandata e le nuove spese processuali che partono da 2,50 euro. Questi costi, potrebbero arrivare anche a 15 euro.

Alcune città sono riuscite ad eliminare i costi procedurali facendo uso della tecnologia. Viene utilizzata l’App Io, che già 10 milioni di italiani hanno sul proprio smartphone. Attraverso l’app, l’amministrazione invia gli avvisi di verbale di notifica, per violazioni quali l’accesso non autorizzato alla ZTL o la violazione dei limiti di velocità.

In questo modo si eliminano le spese di notifica da pagare entro 5 giorni e si beneficia inoltre di uno sconto del 30%.