Carrefour promette al consumatore finale uno sconto praticamente mai visto prima, il volantino riesce a catturare l’attenzione di coloro che a tutti gli effetti vogliono acquistare nuovi prodotti, riuscendo nel contempo a spendere cifre decisamente più basse del previsto.

Il volantino parte con il proporsi in ogni singolo negozio, dovete infatti sapere che gli stessi acquisti non sono effettuabili da altre parti, se non nei vari punti vendita dislocati per il territorio italiano (nemmeno online). Gli utenti che acquisteranno potranno comunque richiedere la rateizzazione, o pagamento a Tasso Zero, nel momento in cui la spesa dovesse superare i 199 euro.

Carrefour: ottimi sconti per tutti, ecco l’elenco

Con Carrefour gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale che non punta su un modello di smartphone di fascia alta, o particolarmente performante, bensì un super economico Samsung Galaxy A02s, in vendita a non più di 119 euro.

Il prodotto in questione è da tempo molto conveniente, ed in grado di far risparmiare il maggior quantitativo di utenti in Italia, con alle spalle una scheda tecnica di tutto rispetto. Più precisamente parliamo di un display da 6,5 pollici di diagonale, affiancato da una batteria da 5000mAh, la quale promette una buonissima autonomia, ed un comparto prestazionale discreto, composto da 3GB di RAM e 32GB di memoria interna.

Tutte le specifiche del prodotto in questione possono essere approfondite direttamente sul sito ufficiale, basta collegarsi il prima possibile.