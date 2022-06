Sapevate che con il Superbonus 110% e l’Ecobonus è possibile installare zanzariere nella propria casa? Di fatto, non esiste un vero e proprio bonus zanzariere, ma tramite i due bonus citati prima è possibile ottenere una detrazione del 100% o del 50% sulla loro installazione.

Bonus zanzariere: rimborso parziale o totale sulla spesa

Il rimborso delle spese verrà effettuato in base ai lavori realizzati e può essere pari, come detto prima, al 50% o al 100%. Riguardo la prima percentuale, essa fa riferimento all’Ecobonus e consiste in uno sconto ottenibile se effettuiamo degli interventi di riqualificazione energetica nella nostra abitazione.

Per quanto riguarda la seconda percentuale invece, lo sconto si riferisce al Superbonus 100%. È possibile ottenere la detrazione in caso di lavori trainanti, come la sostituzione d’impianti di climatizzazione, interventi antisismici o interventi che richiedono l’isolamento termico.

Requisiti per ottenere il bonus

La detrazione del 50% connessa all’Ecobonus è ottenibile rispettando dei requisiti importanti, ossia che le zanzariere devono necessariamente avere:

schermatura solare ;

; fattore solari pari a 0.25 o superiore ;

; certificazione CE ;

; essere fisse.

Passando al caso del Superbonus 100%, oltre a essere residente nell’immobile, come proprietario o inquilino con contratto di locazione, si dovranno pagare in prima persona i costi dell’acquisto tramite mezzi di pagamenti elettronici per assicurare la tracciabilità del pagamento. In più, è importante che l’immobile abbia bisogno di una ristrutturazione o di una riqualificazione energetica e che l’edificio non sia nuovo.

Dopo aver appurato la presenza dei requisiti, dovremo inviare domanda all’ENEA con la comunicazione dell’avvenuta sostituzione entro 90 giorni della data di fine lavoro. Il richiedente dovrà anche presentare i dati e un documenti d’identità allegati alla scheda tecnica del prodotto acquistato. Per il rimborso? È ottenibile mediante il modello 730.