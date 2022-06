Dopo l’implementazione dei nuovi widget Apple con iOS 14, Microsoft ha deciso di fare lo stesso con l’aggiornamento per Windows 11. La situazione ha portato a un rinnovato interesse per i widget anche su Android. Poiché gli sviluppatori delle app Android hanno avuto molto più tempo per perfezionare i loro widget, non c’è da stupirsi se il risultato finale è impeccabile.

KWGT Kustom Widget Maker

Se ti piacciono i widget KWGT è un must: ti consente di creare i tuoi widget personalizzati attraverso un editor semplice che ti renderà un maestro in pochissimo tempo. Alcune risorse richiedono un aggiornamento premium (KWGT fa parte del Play Pass, per quel che vale), ma molte sono disponibili gratuitamente. Inoltre, puoi mettere insieme i tuoi widget per orologi digitali e analogici, mappe live, monitoraggio batteria e memoria, lettori musicali, messaggi di testo e molto altro.

Overdrop

C’è un motivo per cui ci sono così tanti widget meteo: sono incredibilmente utili. Ti permettono di vedere quali saranno le condizioni per le prossime ore, giorni o settimane con una rapida occhiata. Overdrop è una delle migliori app meteo e i suoi widget sono utili, eleganti e chiari. I widget di overdrop non si limitano a mostrare solo le informazioni meteo. Puoi aggiungere data, ora, calendario e altri widget con stili diversi nella schermata iniziale. Alcuni design e layout richiedono un aggiornamento premium.

Telegram

È ricco di funzionalità, basato su cloud e funziona in modo nativo su tutte le piattaforme, incluso Android. Telegram offre un paio di widget da posizionare nella schermata iniziale. Puoi aggiungere un widget con un massimo di quattro persone/gruppi o posizionare un widget più grande con le recenti chat di Telegram.

My Data Manager

Non tutti hanno i dati mobile illimitati sui propri telefoni. Sebbene il sistema operativo Android ti consenta di impostare i limiti dei dati dal menu Impostazioni, non esiste un modo semplice per controllare l’utilizzo dei dati dalla schermata principale. My Data Manager con il rispettivo widget faciliterà l’operazione.

Musicolet

Non lasciare che la musica si fermi perché devi aprire un’app e lavorare attraverso una serie di menu per trovare i brani che desideri. Musicolet mette i controlli di riproduzione e gestione delle code direttamente sulla schermata iniziale per te e puoi personalizzare l’aspetto del widget (inclusa la sua trasparenza) in vari modi. Tuttavia, riproduce solo file locali archiviati sul tuo dispositivo Android e non funziona con i servizi di streaming. L’app offre un’interfaccia utente intuitiva, code multiple, esplorazione delle cartelle, timer di spegnimento, riproduzione gapless, supporto per Android Auto e controlli di riproduzione dalla schermata principale. L’app funziona bene anche con il tema Material You per estrarre i colori dallo sfondo durante la configurazione.

TickTick

TickTick è fondamentalmente il coltellino svizzero delle app di produttività su Android. Puoi usarlo per gestire attività, visualizzare eventi del calendario, sviluppare abitudini e calcolare il tempo di messa a fuoco. TickTick offre oltre tredici widget tra cui scegliere. E sì, sono tutti dotati di supporto per temi scuri.

SeriesGuide

Il servizio offerto da SeriesGuide è perfetto per tenere traccia dei film e dei programmi TV che hai guardato, che stai guardando o che stai pianificando di guardare. Il widget con cui viene fornito è perfetto per controllare rapidamente l’ora e la data in cui il contenuto prescelto va in onda, il canale o il servizio di streaming che lo trasmette, l’episodio e la stagione che stai guardando.

Deepstash

L’aggiunta di Deepstash può mantenerti motivato e ispirato. Deepstash offre frammenti di libri, articoli, podcast e altro ancora. I widget dell’app forniscono citazioni e le migliori idee da libri, articoli e personaggi famosi. Aggiungi semplicemente il widget di Deepstash sulla schermata iniziale e inizia la giornata con una citazione stimolante.

Google News

Restare aggiornati su ciò che accade non è mai stato così semplice. L’app Google News recentemente rinnovata ha un widget pulito, chiaro e informativo, che ti fornisce le previsioni del tempo e un’istantanea di ciò che sta accadendo in questo momento. Puoi scorrere qualsiasi notizia per vederne la copertura completa, oppure puoi semplicemente lasciare che i titoli più importanti passino davanti ai tuoi occhi mentre vai avanti con altre attività sul tuo dispositivo Android.

CPU Monitor

Il widget fornito con CPU Monitor racchiude un sacco di informazioni in uno spazio molto ristretto. Un totale di quattro diversi widget ti aiutano a stare al passo con il carico attuale della CPU, la temperatura della batteria e i picchi nella domanda di elaborazione nel tempo. I widget ben progettati di CPU Monitor mostreranno la temperatura della CPU, l’utilizzo della memoria e la percentuale di batteria rimanente sul tuo telefono Android.

Sectograph

Un’app (e il relativo widget) come Sectograph può fare una differenza sostanziale nella pianificazione della tua giornata. Visualizza, ad esempio, il tuo calendario come un quadrante di 24 ore, così puoi vedere cosa dovresti fare in questo momento e cosa hai in arrivo dopo a colpo d’occhio: è l’esempio perfetto di come i widget possono essere utili come vere e proprie app a volte.