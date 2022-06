Alexa: intelligenza artificiale da paura, ora è in grado di "riportare in vita" i defunti

Ad ognuno di noi manca qualcuno che non c’è più, purtroppo però l’unico modo per sentirlo vicino è ricordandolo, guardando foto, vecchie conversazioni, ripercorrendo nella nostra memoria, e adesso anche parlando con Alexa. Si lo sappiamo, è assurdo quanto impossibile da pensare, ma la tecnologia sta raggiungendo livelli sempre più elevati. Basti pensare che ora è in grado di imitare la voce di un parente defunto, grazie alla creazione di un modello vocale coerente, partendo da pochi spezzoni audio con la sua voce.

Alexa: la funzione sperimentale è molto pericolosa

Va specificato che quella nominata precedentemente è una funzione sperimentale mostrata da Amazon alla conferenza re:MARS. Rohit Prasad, Senior Vice President e Head Scientist di Alexa su Amazon, ha mostrato l’intelligenza artificiale mentre raccontava una favola della buonanotte ad una bambina, imitando perfettamente la voce della nonna da poco scomparsa.

“Tutti noi abbiamo perso una persona che amavamo. Con questa tecnologia vogliamo mantenere inalterato il loro ricordo” ha dichiarato il dirigente. Dopodiché ha aggiunto: “Viviamo in un’epoca d’oro dell’intelligenza artificiale e se l’i.a. non può eliminare il dolore di una perdita, può di sicuro far sì che le memorie rimangano. Tantissimi, anche durante la pandemia, hanno perso le persone che amavano. Con questa funzione permettiamo loro di riascoltare la voce dei familiari e degli amici scomparsi.”

E qui nascono le obiezioni. Riprodurre la voce artificialmente è sì interessante (in questo caso), ma può allo stesso tempo portare la crescita inevitabile delle truffe. Con questa tecnica molti criminali infatti avrebbero la possibilità di riprodurre la nostra voce facendoci dare consensi a nostra insaputa.