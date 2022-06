L’ID concept Aero è stata presentata in anteprima: è la prima berlina completamente elettrica di Volkswagen, secondo la casa automobilistica tedesca. La versione Aero sarà venduta in Cina, Europa e Stati Uniti, nonostante quest’ultimo mercato dimostri una netta avversione per le berline.

“La versione Aero è un’auto con un design emozionante e allo stesso tempo estremamente aerodinamico, inoltre ha un’autonomia di oltre 500km, ed ha una straordinaria quantità di spazio oltre ad avere interni premium“, ha affermato in una nota Ralf Brandstatter, CEO di Volkswagen Passenger Cars.

Secondo VW, l‘ID. Aero è stata costruita sulla stessa architettura degli altri suoi veicoli elettrici e dovrebbe essere all’altezza del suo nome “Aero” con un coefficiente di resistenza estremamente basso di 0,23. L’autonomia è stimata in circa 600 km in base ai test europei, sebbene i numeri ufficiali dell’EPA siano spesso inferiori.

Nonostante le novità, ancora nulla sugli interni

Purtroppo pochi altri dettagli sono stati rivelati. Secondo VW, le ruote sono da 22 pollici e utilizza un pacco batteria da 77 kilowattora (leggermente inferiore al pacco da 82 kWh dell’ID.4). È lunga poco più della ID.4 ma all’incirca della stessa lunghezza della berlina Passat. In vero stile da concept car, l’ID. Aero evita le tradizionali maniglie delle porte usando le superfici tattili.

Non è chiaro quanto del concept sopravviverà alla produzione, ma è, per la maggior parte, un veicolo pronto per la produzione. Naturalmente, non abbiamo nemmeno visto un solo assaggio degli interni. Ma la casa produttrice ha promesso che questa versione avrà degli interni premium che faranno gola a molti automobilisti.