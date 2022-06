Trony fa sognare tutti i consumatori che volevano acquistare nuovi prodotti di tecnologia, cercando nel contempo di risparmiare il più possibile, proprio in questi giorni ha lanciato una campagna promozionale arricchita di prezzi decisamente concorrenziali, dal risparmio assicurato.

Il volantino si allontana dalle proposte ad esempio di euronics, sopratutto in termini di accessibilità sul territorio. Nel momento in cui volete acquistare da Trony, dovete comunque sapere che i prezzi sono validi ovunque in Italia, senza costi aggiuntivi di alcun tipo (a prescindere dalla categoria o dalla fascia di appartenenza).

Trony: le nuove offerte sono sempre più interessanti

Spendere poco con Trony potrebbe essere davvero molto semplice, a patto che siate alla ricerca di uno smartphone relativamente economico, da non più di 400 euro, o uno smartwatch di alto livello. I dispositivi mobile coinvolti nella campagna promozionale sono infatti Redmi Note 10 Pro, TCL 30SE, TCL 30Plus, Realme 9i, Oppo A94 o anche il bellissimo Motorola E7.

Volendo invece puntare dritti verso un prodotto indossabile, potrete pensare di acquistare anche Huawei Watch GT3, in vendita a 169 euro, passando per l’altrettanto interessante Garmin Instinct da 179 euro, oppure uno a scelta tra Fitbit Versa 2 da 99 euro e Watch Fit a soli 59 euro.

Gli sconti si estendono anche verso altre categorie merceologiche altrettanto interessanti ed emozionanti, se volete conoscere il tutto da vicino, non dovete fare altro che collegarvi il prima possibile al sito ufficiale di Trony, troverete i singoli prezzi nel dettaglio.