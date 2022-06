Samsung e Starbucks, la nota compagnia internazionale di caffè presente anche in Italia, hanno annunciato una collaborazione per lanciare custodie per i prodotti del colosso coreano.

Questi accessori sono disponibili da ieri 28 giugno 2022. Le custodie sono state realizzate per tutti gli ultimi smartphone e auricolari. Scopriamo insieme i dettagli.

Samsung e Starbucks insieme per creare delle cover

Come anticipato precedentemente, le cover sono disponibili per Galaxy S22, S22+, S22 Ultra e Galaxy Buds 2. Riprendono temi, colori e design della compagnia del Frappuccino. In particolare, la custodia per le cuffie Buds 2 è un’insolita tazza di cappuccino, ed è compatibile anche con Galaxy Buds Pro e Galaxy Buds Live, che hanno il case della stessa dimensione.

La collezione, per il momento, è confermata solamente per il mercato sudcoreano, ed è in edizione limitata di pochissimi pezzi. Sicuramente se dovessero sbarcare anche in Europa farebbero un successo esagerato, ma questo ancora non lo sappiamo.

Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire se potremo acquistare anche noi questi accessori oppure no. Noi ovviamente vi terremo informati.