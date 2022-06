Qualcomm solitamente rilascia i suoi chipset di punta a fine anno, in occasione della sua usuale conferenza stampa alle Hawaii che ha luogo durante la prima settimana di dicembre. Lo Snapdragon 8 Gen 1 è stato annunciato lo scorso dicembre, lo Snapdragon 888 è arrivato sul mercato nello stesso giorno un anno prima. Tuttavia, nuove fughe di notizie suggeriscono che Qualcomm potrebbe rompere la tradizione e rilasciare il chip Snapdragon 8 Gen 2 alcune settimane prima.

Il noto produttore di chip ha condiviso alcuni dettagli del suo prossimo Snapdragon Summit sul suo sito ufficiale (fonte: GSMArena). Da allora il post è stato rimosso, ma in base agli screenshot, l’evento di 3 giorni si svolgerà tra il 14 e il 17 novembre. Piuttosto che una trovata pubblicitaria, sembra che la società non avesse ancora intenzione di rilasciare alcuna informazione. Qualcomm storicamente non annuncia gli eventi con largo anticipo. Le date potrebbero essere persino errate.

Qualcomm Snapdragon 8 di seconda generazione potrebbe arrivare con qualche settimana di anticipo

Dopo tutto ciò che è stato detto e fatto, la data di rilascio non è tanto un grattacapo quanto il chipset stesso. Rapporti precedenti suggeriscono che lo Snapdragon 8 Gen 2 avrà quattro diverse parti di CPU. Supporterà un design più complesso rispetto al chip di prima generazione. Presumibilmente utilizzerà un singolo core Cortex-X3, un paio di A720, due core A710 e tre A510 per creare otto core in quattro cluster (1+2+2+3). Per fare un confronto, lo Snapdragon 8 Gen 1 ha una configurazione 1+3+4 che include un core Cortex-X2 prime, tre Cortex-A710 e quattro Cortex-A510 a bassa potenza.

La particolarità della CPU è considerata il tentativo di Qualcomm di mantenere il supporto delle app a 32 bit. Le app a 32 bit sono ancora una parte importante del mercato cinese, dove si prevede che il chip sarà presente in numerosi dispositivi di punta. Tuttavia, poiché i core più recenti come Cortex-X3 e Cortex-A720 non annunciati probabilmente non avranno il supporto a 32 bit, la Gen 2 manterrà un paio di A710 per colmare il divario.