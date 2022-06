Ancora una volta ci ritroviamo a parlare di un NAS che riesce a mettersi alle spalle la concorrenza. QNAP TS-433 è un dispositivo molto compatto che però non rinuncia davvero a nulla, infatti mostra ottime prestazioni grazie al nuovo processore e alla porta da 2.5 Gigabit di velocità.

Il design è davvero compatto e con il Cortex A55 quad core su architettura da 64 bit con 2GHz di frequenza si ottengono grandi prestazioni. La RAM è da 4GB non espandibili ma sono presenti 4 slot per ospitare 4 hard disk da 3.5 pollici o 2.5 pollici adattabili.

Le porte sono Serial ATA da 6 Gigabit di velocità, davvero molto interessante. Completano le USB 3.1 sul frontale e sul retro, oltre alle 2 porte LAN, una da 1 Gigabit e 1 da 2.5 Gigabit.

Il sistema operativo adottato fin dall’origine è il TQS 5.0, il quale ci ha soddisfatto davvero tanto già su altri dispositivi ma che ora lavora meglio grazie all’ottimizzazione sul nuovo processore. Il lavoro svolto è davvero egregio e l’esperienza utente risulta davvero appagante.

Tornando alla porta da 2.5 Gigabit, questa viene sfruttata con velocità altissime, proprio per produrre copie da dimensioni importanti senza restare bloccati in rete. La funziona snapshot è davvero eccezionale, visto che effettua un foto in tempo reale di quella che è l’immagine in tempo reale della macchina. Tutto ciò che questo QNAP può fare non vi lascerà mai bloccati lasciando la vostra esperienza di lavoro super sicura. Ripristinare un ambiente di lavoro sarà quindi fulmineo in qualsiasi momento, soprattutto contro le frodi e la pirateria informatica.

Con questo TS-433 abbiamo avuto un’ottima esperienza dopo diversi test. Sappiate che qualora uno dei dischi dovesse venir meno, sarà tutto ripristinatile senza rinunciare alla qualità. Le sue prestazioni, considerando il target al quale si riferisce il dispositivo, sono davvero eccezionali e la nuova porta ethernet ci porta a consigliarlo fortemente al pubblico.