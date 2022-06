Moltissime confezioni di semi di chia, vendute normalmente nei supermercati italiani, sono state segnalate dal Ministero della Salute. A quanto pare, sono 14 i prodotti che hanno subito un brusco ritiro dal mercato. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i prodotti in questione e i lotti ritirati.

Semi di chia, presenza di allergeni: allarme rosso dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha emanato delle segnalazioni dove veniva riportata la presenza di allergeni nei semi di chia. A quanto pare, il motivo del richiamo riguarda la “presenza dell’allergene soia non dichiarato in etichetta”.

Non ci sono rischi per i non allergici e possono essere tranquillamente consumati. Ma per chi, invece, è allergico alla soia è assolutamente sconsigliato consumare i prodotti. Pertanto, il Ministero della Salute invita a riportare i prodotti nel supermercato dove sono stati acquistati.

I lotti coinvolti nel richiamo

Essendo che negli ultimi mesi ci sono stati tantissimi richiami, soprattutto per i prodotti a base di cioccolato dove c’è stato un ritiro corposo. Infatti, sono 14 gli avvisi che riguardano i semi di chia dove sono presenti allergeni. Vediamo di seguito quali sono i lotti ritirati: