Nelle ultime ore sono apparse in rete le prime indiscrezioni del successore di OnePlus 9 RT. Quest’ultimo è stato lanciato l’anno scorso come aggiornamento di OnePlus 9R.

Ora embra che la storia sia destinata a ripetersi per OnePlus 10R, poiché un informatore affidabile ha rivelato le specifiche della fotocamera di OnePlus 10RT. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

OnePlus 10 RT: ecco alcune specifiche tecniche

Tramite il suo account Twitter, il noto informatore Yogesh Brar ha svelato le presunte specifiche della fotocamera di OnePlus 10RT. Secondo quanto riportato il comparto fotografico del presunto OnePlus 10RT dovrebbe presentare un sensore principale IMX 766 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

Questo sensore è già stato utilizzato dall’azienda per OnePlus 10R e OnePlus 9RT, oltre che come sensore ultrawide su OnePlus 9, dunque quanto suggerito dall’informatore appare possibile. Anche gli altri due sensori della fotocamera posteriore dovrebbero essere gli stessi che si trovano su OnePlus 10R, ossia un sensore ultrawide da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP. Stesso discorso per la fotocamera frontale che dovrebbe essere ancora un sensore da 16 MP, anche se di Samsung e non di Sony.

L’informatore non menziona quando OnePlus potrebbe lanciare questo presunto smartphone, ma in base allo scorso anno il dispositivo potrebbe debuttare a ottobre ed essere disponibile in mercati selezionati come il suo predecessore. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.