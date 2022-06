Una Mercedes-Benz elettrica ha battuto il proprio record di autonomia percorrendo più di 1.200 km con una singola carica. Il veicolo che ha portato a termine quest’impresa è la Vision EQXX, partita da Stoccarda in Germania e arrivata a Silverstone nel Regno Unito in meno di 15 ore.

La Mercedes elettrica in questione vanta una batteria da 100 kWh, la stessa capacità della batteria utilizzata nella Tesla Model S. L’auto è stata in grado di raggiungere circa il doppio dell’autonomia promessa da una Tesla grazie a una combinazione di aerodinamica avanzata, materiali leggeri e innovazioni della batteria che prevedono l’uso di anodi di silicio all’avanguardia. Il nuovo record è stato superato a distanza di due mesi dal raggiungimento di un altro importante obiettivo. Un’altra Mercedes Vision EQXX ha percorso poco più di 1.000 km dalla Germania al sud della Francia senza mai fermarsi per ricaricarsi.

Entrambi i viaggi hanno dovuto fronteggiare anche le condizioni del traffico del mondo reale. Quello più recente ha fornito ulteriori sfide per le temperature elevate fino a 30°C. “Guidare questo faro del futuro della mobilità elettrica nel punto in cui è iniziata la storia della Formula 1 è un’esperienza unica”, dichiara Adam Allsopp della Mercedes.

“Completare il viaggio da Stoccarda a Silverstone con una singola ricarica dimostra davvero i progressi nell’accelerazione delle tecnologie alla base della nostra strategia di elettrificazione“. Mercedes-Benz punta a diventare completamente elettrica entro il 2030. Mentre il CEO del gigante petrolifero Exxon Mobil ritiene che tutte le autovetture vendute nel mondo saranno elettriche entro il 2040.

La Vision EQXX è ancora solo una concept car, sebbene le innovazioni con il suo design e allestimento si stiano già facendo strada nei veicoli di serie. Una di queste innovazioni è il tetto con pannelli solari fisso, che contiene 117 celle in grado di fornire elettricità sufficiente per alimentare l’auto. Il presidente della Mercedes Ola Källenius ha descritto la Vision EQXX come “la più efficiente mai costruita”.